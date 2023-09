Huit ans requis pour viols et atteintes à l'intégrité sexuelle sur trois mineures

Une peine de huit ans de prison ferme a été requise mercredi par le ministère public, devant la sixième chambre du tribunal correctionnel de Charleroi, contre un jeune homme de 26 ans, actuellement détenu à la prison de Jamioulx. Ce dernier conteste avoir commis des viols et des atteintes à l'intégrité sexuelle sur trois mineures d'âges, ainsi que des coups et blessures sur le grand frère de deux des victimes et sur sa compagne de l'époque.

Le 4 juin 2021, le grand-père des deux nièces de la compagne du prévenu a déposé plainte à la police pour viols sur ses deux petites-filles. Interrogée dans la foulée, la compagne de l'homme détenu a révélé avoir eu des confidences des deux victimes un mois avant. "Elles ont confirmé les attouchements et les viols. Cela a eu lieu plusieurs fois chez les parents où vivaient la compagne et le prévenu", a rappelé Me Charles, tuteur ad hoc des mineures. La fille du couple, âgée de 4 ans, a également confirmé avoir subi des attouchements de la part de son père.

L'homme de 26 ans conteste l'ensemble des préventions, dont les coups et blessures sur sa compagne et sur le grand frère des deux nièces. "J'ai habité cinq ans là-bas, il n'y a jamais rien eu. Ils ont déposé plainte quand je suis parti du domicile. C'est le grand-père qui a déposé plainte et c'est lui qui dormait tout nu avec ma fille de 4 ans. L'objectif, c'est de m'empêcher de voir et de reconnaître ma fille", a confié le prévenu.