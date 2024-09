Huit des 11 suspects interpellés pour trafic de drogue à Forest sont sous mandat d'arrêt

Huit individus, parmi les 11 qui ont été interpellés mercredi dans une enquête pour trafic de drogue à Forest, ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, a communiqué la zone de police Bruxelles-Midi jeudi soir. Elle a par ailleurs indiqué avoir saisi une quantité de 21 kilos de cannabis, 260 sachets de cocaïne et une somme de 60.000 euros en liquide.

Parmi celles-ci, neuf ont été présentées au juge d'instruction. Ce dernier les a inculpées pour détention illicite de stupéfiants et vente de stupéfiants en association. Il en a placé huit sous mandat d'arrêt et en a libéré une sous conditions.

Lors des perquisitions, la police a saisi une quantité de 21 kilos de cannabis, 260 sachets de cocaïne et une somme de 60.000 euros en liquide, mais aussi un faux pistolet et deux voitures. De plus, la police a mis la main sur deux motos qui avaient été signalées volées.

La place Saint-Antoine à Forest est connue depuis un certain temps comme un lieu où du trafic de drogue se déroule. Dans la nuit du 12 au 13 mars dernier, trois personnes ont été blessées lors de coups de feu dans la rue de Fierlant, à proximité. Il se serait agi d'un règlement de comptes entre trafiquants de drogue, qui se livrent une concurrence féroce.