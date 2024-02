Huit et dix ans de prison requis pour deux membres de l'organisation possédant des GSM Sky

Le parquet fédéral a requis mardi, dix ans d'emprisonnement et 800.000 euros d'amende ainsi qu'une confiscation à l'encontre de Milomir N. dans le cadre du procès Encro relatif à une vaste organisation criminelle en lien avec le trafic de stupéfiants. Le prévenu aurait participé à l'organisation et au trafic de cocaïne en association via un GSM Sky, du nom de la messagerie cryptée Sky ECC. Un moyen de communication également utilisé par Jamel J. pour lequel huit ans de prison, 640.000 euros d'amende, une interdiction de gestion de sociétés et l'impossibilité d'exercer un emploi public dix ans, ont été requis, en tant que membre de l'organisation criminelle en association.

Via son téléphone crypté, Milomir N. aurait été en contact avec plusieurs noms du dossier comme les frères Badr et Anass E. I. et Hassan T. Des conversations analysées font état de propositions d'armes, de transactions, de transports, d'importations de cocaïne et de fonds avec des photos de valises, de pains de drogue et de billets.

Pour Jamel J., ses GSM Sky ont notamment révélé des photos de pains de drogue, d'argent, d'armes et des conversations sur des transactions sous couvert de sociétés commerciales, notamment de fleurs, ainsi que la répartition de prix, avec plusieurs autres prévenus, dont Eridan M. G., l'un des dirigeants présumés dans l'affaire. Une réunion entre les deux hommes a également eu lieu. "Jamel J. a beaucoup de contacts pour acheter de la cocaïne. Il bosse dans l'import-export", a décrit le ministère public qui a évoqué l'état de santé du prévenu: "Monsieur dispose de revenus à la mutuelle. En Belgique, il est quasi mort, va à l'hôpital tout le temps, mais il prend l'avion pour le Maroc, y fait des retraits d'argent. Lorsqu'il s'agit de business lucratif, il est en forme".