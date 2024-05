Huit femmes et quatre hommes jugeront Xavier Tillieux à partir du lundi 13 mai

La cour d'assises du Brabant wallon a procédé mardi après-midi au tirage au sort des jurés qui, à partir du lundi 13 et jusqu'au jeudi 23 mai, se pencheront sur le meurtre d'une femme d'origine roumaine née en 1989, intervenu le 6 novembre 2022 à Bomal (Ramillies). L'accusé, Xavier Tllieux, âgé de 33 ans, est poursuivi à ce stade pour le viol de la victime, pour meurtre ainsi que pour le vol des GSM de cette femme qui était escort girl et qu'il avait fait venir dans son logement. Huit femmes et quatre hommes ont été tirés au sort pour constituer le jury effectif et quatre suppléants ont également été désignés.

C'est le compagnon de la victime, qui l'avait emmenée sur place avant les faits et l'attendait, qui a donné l'alerte en ne la voyant pas revenir après plusieurs heures. Les policiers ont trouvé le corps de la victime décédée dans l'appartement de l'accusé. Ce dernier avait quitté les lieux.