Huit femmes et quatre hommes pour juger un règlement de comptes lié à un trafic de drogue

Huit femmes et quatre hommes ont été choisis lundi pour constituer le jury populaire chargé de juger, devant la cour d'assises du Brabant flamand, Afrim Mema. Cet homme de 39 ans, d'origine albanaise, est accusé d'avoir tué Edit Mema, le chef d'un groupe de trafiquants de drogue albanais. Le procès s'ouvrira jeudi, sous haute surveillance, après plusieurs mois de report.

Edit Mema, âgé de 42 ans et qui n'a aucun lien de parenté avec l'accusé, a été tué le 8 avril 2020 dans une pizzeria à Strombeek-Bever, dans l'entité de Grimbergen. L'accusé a été interpellé quelques instants plus tard et a reconnu être l'auteur des faits.

L'enquête a révélé que la victime se trouvait à la tête d'un réseau international de trafic de cocaïne.