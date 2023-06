Ilse Uyttersprot a été frappée à six reprises à la tête, selon le ministère public

Le ministère public a demandé lundi au jury de la cour d'assises de Gand de déclarer Jurgen Demesmaeker coupable de l'assassinat d'Ilse Uyttersprot, l'ancienne bourgmestre d'Alost. L'accusé a frappé la victime à six reprise à la tête, avec précision et avec préméditation, a affirmé la substitute du procureur général, Karine Van Hecke.

Selon le ministère public, l'accusé, de par ses déclarations, tente de rejeter la culpabilité sur la victime et, ce faisant, "assassine une seconde fois" Ilse Uyttersprot. "Avec six coups, frappés avec précision au niveau de la tête, il a tué Ilse Uyttersprot. Soyez pour une fois un homme et assumez vos responsabilités. Expliquez-nous pourquoi et racontez-nous la vérité", a exhorté la magistrate du ministère public, à l'adresse de l'accusé. Ce dernier est toutefois demeuré sans réaction.

La substitute a poursuivi son réquisitoire en décrivant l'accusé comme un homme "dominant" et "manipulateur". "Il a beaucoup menti et ne nous a certainement pas tout dit. Il a plusieurs fois trompé Ilse Uyttersprot durant leur relation. (...) L'infidélité est le fil rouge de sa vie. Comme il l'a dit lui-même, sa vie dissolue l'a conduit là où il est aujourd'hui. Il savait que la relation n'allait pas durer mais comme un gosse, il a exigé toute son attention."