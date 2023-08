Important incendie chez Renewi à Wandre: les premières analyses de l'air négatives

Outre les pompiers, la protection civile et la police se sont rendus sur place. Les moyens déployés sur les lieux pour venir à bout des flammes étaient conséquents. Vers midi, un important dégagement de fumée était encore visible à des kilomètres à la ronde, y compris depuis l'autoroute E42 en direction de Verviers.

La population résidant aux alentours a été priée de se confiner le matin, notamment via le système de messagerie BE-Alert. Les communes de Visé, de Herstal et d'Oupeye ont par ailleurs averti leurs habitants de la situation via leurs canaux de communication, conseillant de fermer portes et fenêtres.