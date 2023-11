Inauguration à Alost d'un monument commémoratif des victimes des tueurs du Brabant

Aux abords du parking du Delhaize d'Alost et en présence du bourgmestre Christophe D'Haese, de plusieurs proches et du concepteur et architecte paysagiste Bas Smets, a été inauguré officiellement mercredi, 38 ans après les faits, le mémorial en hommage à toutes les victimes des tueurs du Brabant.

Le 9 novembre 1985, l'attaque coûtait la vie à huit personnes. Aujourd'hui un monument doté de huit côtés, œuvre de Bas Smets --également créateur du mémorial aux victimes des attentats terroristes de Maelbeek et de Zaventem de mars 2016, installé en forêt de Soignes--, perpétue le souvenir des victimes des Tueries du Brabant à côté du parking du Delhaize d'Alost.

Delhaize est à l'initiative de l'érection de ce mémorial et, dans cette optique, s'est adressé à Bas Smets. L'architecte paysagiste a choisi de travailler avec le Ginkgo Biloba, la plus ancienne espèce d'arbre vivant sur terre et qui symbolise la survie et l'espoir, explique la chaîne de supermarchés dans un communiqué. Le monument est situé sur l'ancien parking du Delhaize, qui a été transformé en une extension et un chemin d'accès à la réserve naturelle environnante.