Incendie mortel à Roux: une suspecte remise en liberté provisoire

Selon le parquet de Charleroi, la victime aurait hébergé la femme, sans domicile fixe, depuis un certain temps. La nature de la relation entre les deux personnes n'a pas été précisée. L'autopsie du corps de la victime a été réalisée : les résultats doivent permettre de comprendre les causes du décès. On attend également les résultats de l'expertise pour comprendre les causes de l'incendie.

La suspecte a été présentée à un juge d'instruction qui l'a libérée provisoirement après 48 heures de garde à vue, en attendant les suites de l'enquête.