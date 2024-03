Incertitudes sur l'identité de deux touristes abattues au Belize

L'incertitude subsiste quant à l'identité de deux touristes abattues mardi à Belmopan, la capitale du Belize. Il s'agirait, selon des médias locaux, d'une mère et de sa fille, de nationalité néerlandaise. Toutefois, le média néerlandais NOS a annoncé, après avoir contacté les autorités locales, que les victimes sont une femme italienne et une enfant de nationalité mexicaine.

"Dans un premier temps, la police a supposé que les victimes étaient néerlandaises. Mais dans une déclaration ultérieure de la police, il s'agit d'une femme italienne et d'une enfant mexicaine", écrit NOS. "On peut lire dans le rapport de police qu'un couple et ses deux enfants accompagnés d'une jeune fille, amie du quartier, sont allés manger une glace au niveau d'une plaine de jeux de Belmopan. Après que l'homme a salué le tireur, ce dernier a ouvert le feu sur lui, touchant mortellement la femme. Alors que l'homme prenait la fuite avec ses enfants, la jeune fille, amie, a également été mortellement touchée."

Le tireur serait, selon le rapport de police, un homme de nationalité américaine. Il a été appréhendé.