Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

Un accident s'est produit sur l'E40 Bruxelles-Liège à hauteur du parking de Tirlemont en direction de Liège. Le passage serait difficile et la circulation se fait par la bande d'arrêt d'urgence. Un autre accident s'est aussi produit dans l'autre sens vers Bruxelles à hauteur de l'accès Tirlemont.

06h17

Alerte jaune aux conditions glissantes

L'alerte jaune aux conditions glissantes émise par l'IRM reste en vigueur jusque 13 heures. Il faudra toujours se méfier des plaques de glace ou de neige durcie sur les chaussées ou du brouillard givrant par endroits.

En Wallonie, nous sommes en phase de vigilance renforcée et non plus en phase d'alerte. Les conditions de circulation sont donc meilleures, mais il faut rester prudent, surtout sur le réseau secondaire.