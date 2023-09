Inondations et foudre font huit morts au Yémen, pays en guerre

Huit civils ont été tués en quelques heures, frappés par la foudre et les inondations au Yémen, pays en guerre, ont indiqué samedi un responsable et un médecin de l'ouest du pays.

La foudre a frappé vendredi dans les zones d'al-Layha et d'al-Zahra de la province de Hodeida, sur la mer Rouge, a déclaré Hamza Sayed, médecin à l'hôpital d'al-Layha.

"Six femmes et un homme ont été tués, et trois autres ont été blessés", a-t-il précisé à l'AFP.