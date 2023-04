Le tribunal correctionnel de Namur a procédé jeudi à l'instruction d'audience dans un vaste dossier de trafic de stupéfiants et de culture de cannabis sous forme d'organisation criminelle qui a opéré sur tout le territoire belge en 2021 et 2022.

Courant septembre 2021, deux plantations de cannabis ont été découvertes à Wierde et aux Isnes. Les premiers éléments d'enquête ont permis d'établir que ces deux plantations étaient liées à une organisation criminelle implantée sur plusieurs arrondissements judiciaires (Anvers, Bruxelles, Hainaut, Liège et Namur) et principalement active dans la culture de cannabis et la vente de cannabis et de cocaïne.

Vingt-cinq prévenus sont concernés par le dossier. Un père et ses deux fils sont présentés comme les têtes pensantes de ce trafic. Le plus âgé des prévenus nie être impliqué dans ces faits et se présente comme un honnête vendeur de voitures. Ses enfants reconnaissent tout au plus consommer du cannabis à l'occasion ou en avoir vendu à quelques reprises à Anvers. Tous les prévenus nient leur implication dans la mise sur pied de cultures de cannabis. L'un d'eux affirme avoir loué un bâtiment sans savoir qu'une culture de cannabis y était installée. Une des personnes qui comparaissait a reconnu avoir transporté 16 kilos de cannabis, mais dit l'avoir fait pour son compte.