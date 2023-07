Instruction judiciaire ouverte après l'incendie de l'AD-Delhaize à Chaumont-Gistoux

Une instruction judiciaire a été ouverte après l'incendie du bâtiment abritant l'AD Delhaize et les locaux d'autres entreprises à Chaumont-Gistoux, a confirmé vendredi le porte-parole du parquet du Brabant wallon.

Un important incendie a ravagé jeudi l'AD Delhaize et des locaux administratifs des établissements Hoslet et du constructeur T.Palm, ainsi que les installations du Fitness Village et d'un centre de beauté.

L'origine du sinistre pourrait être criminelle.