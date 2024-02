Internement requis pour l'auteur de l'attentat déjoué lors de l'élection de Miss Belgique

Le quadragénaire originaire de Lommel a été interpellé à La Panne le samedi 11 février 2023 vers 17h30. Il avait vraisemblablement l'intention de commettre un attentat lors du concours de Miss Belgique, selon le parquet fédéral. Ce concours se déroulait au Proximus Theater à Plopsaland. Peter C. était en possession de deux armes à feu et d'un gilet pare-balles.

La défense a fait examiner Peter C. par un psychiatre et un psychologue. Leurs rapports ont montré qu'il était aux prises avec de graves problèmes mentaux depuis un certain temps. Il est possible que le prévenu se soit senti menacé parce qu'il aurait souffert de délires paranoïaques. Le psychiatre a, par la suite, également conclu que le suspect serait en état de démence. Le prévenu a, finalement, été libéré sous conditions et placé sous surveillance électronique.

Le parquet fédéral a requis mercredi matin l'internement pour tentative d'assassinat terroriste sur la base du rapport psychiatrique. La défense est en profond désaccord avec la position du ministère public. Selon Me Walter Van Steenbrugge, Peter C. n'était pas coupable d'un crime et ne peut donc pas être interné.