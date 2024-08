Irak: la justice blanchit un officier condamné pour le meurtre de manifestants en 2019

Le mouvement de contestation antipouvoir déclenché en octobre 2019 avait mobilisé des mois durant des dizaines de milliers de personnes pour dénoncer pêle-mêle infrastructures en déliquescence, chômage des jeunes et corruption endémique.

Particulièrement brutale dans la ville pauvre et marginalisée de Nassiriya (sud), la répression avait fait plus de 600 morts et des milliers de blessés à travers le pays.