Irinel Puica et son frère Bujor condamnés respectivement à 26 et 22 ans de prison

Le jury de la cour d'assises du Brabant flamand a prononcé jeudi après-midi une peine de 26 ans de prison à l'encontre d'Irinel Puica (23 ans) et une peine de 22 ans de réclusion contre son frère, Bujor Puica. Les deux hommes avaient précédemment été reconnus coupable d'assassinat pour le premier et d'homicide involontaire pour le second sur la personne de Valentin Popa.