Irrecevabilité des poursuites plaidée pour M.Benabdelhak, prévenu pour tentative d'évasion

Me Renaud Molders-Pierre et son confrère français Me Hugues Vigier ont plaidé, jeudi matin, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, l'irrecevabilité des poursuites pour Mohamed Benabdelhak, remettant en cause la fiabilité de l'une des preuves. Mohamed Benabdelhak, considéré comme un "baron de la drogue" à Creil, au Nord de Paris, et condamné à de multiples reprises en France, est prévenu pour avoir tenté de s'évader de la prison de Saint-Gilles le 13 avril 2014.