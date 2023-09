"J'aimerais œuvrer pour quelque chose de meilleur", assure Hervé Bayingana Muhirwa

"Au début, je voulais dire, qu'au bout de sept ans de prison, j'avais mûrement réfléchi, que j'avais pris conscience de mes erreurs de parcours qui me valent d'être ici aujourd'hui et que tout cela est derrière moi. Mais ça ne sera jamais derrière moi", a d'emblée expliqué Hervé Bayingana Muhirwa. "Ce n'est pas quelque chose dont on peut se débarrasser, c'est quelque chose que je vais trainer jusqu'à la fin de mes jours."

"Être lié au 22 mars, ça marque une vie", a ajouté l'homme. "Tout au long de ce procès, j'ai entendu tant de récits de victimes... J'ai pris la pleine conscience du mal qu'elles ont subi. On ne peut pas remonter dans le passé et effacer ce qui est arrivé. Je me suis rendu compte que je me suis retrouvé dans quelque chose qui me dépassait."