"Je n'ai pas pu la sauver de la mort": un Irakien raconte comment sa fille est décédée dans un bateau devant rallier le Royaume-Uni

Ahmed, accompagné de sa femme Nour et de leurs trois enfants Rahaf, treize ans, Hussam, huit ans, et la regrettée Sara, embarquait depuis la Normandie dans une tentative désespérée de rejoindre le Royaume-Uni, comme nous le rapportent nos confrères de La Voix du Nord. Le drame s'est déroulé la semaine dernière, lorsque Sara a perdu la vie, écrasée au sein de l'embarcation surchargée de migrants. Leur objectif ultime était de trouver refuge au Royaume-Uni.

Dans un récit poignant relayé chez nos fonrères, Ahmed, 41 ans, revient sur l'instant tragique où il a découvert sa fille sans vie au milieu de la foule. "Je suis monté en dernier et là un groupe d’une quarantaine de personnes, surtout des Soudanais, est arrivé en courant, mais ils n’étaient pas prévus dans la traversée", explique-t-il. "Le temps que j’aide quelqu’un à monter, je perds Sara de vue. Les gens étaient écrasés"

Décrivant la scène, Ahmed aperçoit que Hussam lutte pour respirer et le tire pour l'aider. À ce moment-là, sa seule préoccupation était de sortir du navire avec sa famille, mais ses appels à l'aide restaient vains, ignorés par la confusion environnante. Vingt minutes plus tard, un bateau de secours intervient pour remorquer l'embarcation surchargée, qui se vide peu à peu. C'est alors qu'Ahmed découvre Sara, inanimée, les lèvres et une partie du visage bleutées. "Je n'ai pas pu sauver ma fille de la mort. Elle débordait de vie".