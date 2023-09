"Je n'arrive pas à me trouver d'excuses", affirme Bilal El Makhoukhi

Invité à s'exprimer une dernière fois devant la cour d'assises chargée du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, Bilal El Makhoukhi a affirmé ne pas pouvoir se trouver d'excuses par rapport aux actes commis. Le Belgo-Marocain a été reconnu coupable d'assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste.

"Peu importe la peine à laquelle je vais être condamné, ce ne sera jamais à la mesure de la peine que les victimes subissent depuis sept ans", a d'abord expliqué l'homme. "Ici (devant la cour d'assises, NDLR) j'ai vu tout ce que j'avais toujours refusé de voir : l'impact sur les victimes, sur leurs familles... Même pendant l'enquête je n'avais jamais cherché à regarder."

"Quand on est en cellule, ça nous poursuit de savoir si on regrette ou pas. Le plus dur, ce n'est pas de dire ici qu'on regrette, c'est de se le dire à soi-même", a-t-il raconté.