"Je ne trouve pas ma maison": un conducteur ivre accidente un jardin, il y retourne le lendemain en pleurs

Une habitante de Bredene, en Flandres-Occidentale, a eu une drôle de surprise dans la nuit de jeudi à vendredi. En effet, un conducteur a foncé dans son jardin. Ivre, celui-ci a continué d'avancer avec son véhicule et a fini sa course dans le buisson d'en face. Les services d'urgence se sont précipités sur les lieux et ont sorti l'homme inconscient de la voiture. Peu après, il a été transporté à l'hôpital.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, le fameux conducteur s'est une nouvelle fois retrouvé dans le jardin de la dame. En pleurs, il indiquait qu'il "n'avait pas trouvé sa maison". Les voisins ont appelé la police et l'homme a finalement été emmené par des agents.