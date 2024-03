"Je réclame le prix de la conscientisation", plaide l'avocate d'un dirigeant présumé

L'avocate d'Eridan M.G. a plaidé l'unité d'intention et l'individualisation de la peine de son client devant le tribunal correctionnel de Bruxelles mercredi, au premier jour des plaidoiries du procès Encro. Le prévenu, considéré comme le dirigeant d'une organisation criminelle active dans le trafic de drogue, est l'un des trois principaux protagonistes de ce dossier ouvert après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.

En janvier dernier, le ministère public avait requis 15 ans de prison à l'encontre d'Eridan M.G. pour avoir été à la tête d'une organisation criminelle et d'un trafic de stupéfiants, un an pour détention d'une arme prohibée et trois ans pour la séquestration d'un autre prévenu.

Aucune peine supplémentaire pour la possession d'armes prohibées n'a été requise pour d'autres prévenus cités dans le dossier, a-t-elle poursuivi. L'avocate a donc plaidé l'unité d'intention, et demandé que la peine requise pour participation à une organisation criminelle prime sur les deux autres.

Me Gallant a également sollicité l'individualisation de la peine de son client, en aveux partiels. "Je ne suis pas en train de réclamer le prix de la délation, mais celui de la conscientisation", a fait valoir l'avocate. "Si nier mène au même tarif qu'avouer les faits, plus personne ne parlera", a-t-elle poursuivi.

Étant donné qu'Eridan M.G. a collaboré avec la justice, son avocate estime que sa peine doit être la plus clémente possible. "Son absence d'antécédents judiciaires, la durée de sa détention préventive et ses regrets affichés et sincères représentent des éléments qui justifient que l'on retienne des circonstances atténuantes", a-t-elle conclu.