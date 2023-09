Jeff Hoeyberghs condamné pour sexisme et incitation à la haine et à la discrimination

Le chirurgien esthétique Jeff Hoeyberghs est définitivement condamné pour sexisme, mais aussi incitation à la haine et à la discrimination, a communiqué mercredi l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. En effet, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi en cassation.

Jeff Hoeyberghs avait été condamné après avoir tenu des propos misogynes et sexistes lors d'une conférence publique à l'université de Gand (UGent) en décembre 2019. Il était alors condamné en première instance à 10 mois de prison et à une amende de 8.000 euros pour sexisme et incitation à la haine et à la discrimination à l'égard des femmes en janvier 2022.

"M. Hoeyberghs a fait appel de ce verdict. En février 2023, il a à nouveau été condamné en deuxième instance, mais a reçu une peine plus légère. Les motifs des condamnations pour sexisme dans l'espace public à l'encontre d'une personne spécifique (loi sexisme) et pour incitation à la haine et à la discrimination (loi genre) ont donc été maintenus en deuxième instance, ce qui lui vaut un casier judiciaire", est-il précisé dans le communiqué.