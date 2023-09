"J'espère que ces peines aideront la Belgique à écrire une nouvelle page", déclare Me Alié

"On dit qu'une des fonctions de la peine, c'est de rétablir un équilibre social et j'espère vraiment que ces peines aideront la Belgique à écrire une nouvelle page", a déclaré vendredi Me Maryse Alié, qui représente la partie civile, à son arrivée au Justitia où se tient le procès des attentats de Bruxelles. Après cinq jours de délibérations du collège, l'arrêt sur les peines est attendu vendredi soir.

"Rétablir un équilibre social, c'est faire comprendre aux auteurs que leurs faits sont gravissimes, certes, mais c'est aussi s'adresser à l'ensemble de la société. Je pense, ici, particulièrement à la communauté musulmane, qui a dû se sentir horriblement touchée et blessée qu'on se serve de la religion pour commettre des actes aussi barbares", a développé la pénaliste qui compte plus de 20 ans de barreau.

Dès lors, il convient, selon elle, de prononcer des peines sévères mais aussi mesurées par rapport aux personnes qui ne représentent pas un danger pour la sécurité publique. Elle se réfère pour ces dernières à Ali El Haddad Asufi, logisticien, et Hervé Bayingana Muhirwa, qui a notamment hébergé Mohamed Abrini et Osama Krayem, les deux terroristes qui ont renoncé à se faire exploser le 22 mars 2016.

"Pour les autres, une peine sévère s'impose", a-t-elle par contre estimé. "Je n'ai pas entendu énormément de remise en question (chez ces accusés). J'ai l'impression aussi que le 'groupe victimes' est instrumentalisé et que certains ne veulent pas voir chaque victime individuellement. Ils ne parviennent pas non plus à se remettre en cause", a conclu celle qui est membre du collectif d'avocats Life4Brussels.