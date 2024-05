Jugement le 27 juin dans le dossier de trafic de drogue "Black Eagle"

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a clos les débats, vendredi soir, dans le dossier "Black Eagle", relatif à un vaste trafic de drogue. Le juge a annoncé le prononcé de son jugement pour le 27 juin à 9h30. Quarante personnes sont prévenues dans ce procès pour avoir fait partie d'une organisation criminelle active dans un vaste trafic de cocaïne, globalement entre 2018 et 2022.

Plusieurs prévenus ont encore pris la parole avant la prise en délibération du dossier par le tribunal, au terme d'un mois et demi de débats. "Je demande pardon au tribunal et à la société belge", a déclaré Paris D. "Je n'ai pas choisi d'être colombien et de vivre à Medellin", a partagé Alfonso U.M. "À 69 ans, je voudrais terminer ma vie avec ma famille".

Également, Me Mathieu Turbang, le conseil de Miguel C., a demandé la disjonction du cas de son client, qui est prévenu dans le présent dossier mais aussi dans le dossier Encro, qui concerne 129 prévenus pour trafic de drogue. Le méga-procès Encro s'est déroulé durant cinq mois, entre le 18 décembre 2023 et le 7 mai 2024, au Justitia à Haren.