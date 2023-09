Julien Broeders condamné pour rébellion le jour de l'ouverture de son procès

Le procès a débuté lundi par la lecture de l'acte d'accusation. Au chapitre de la personnalité de l'accusé, son passé judiciaire a notamment été évoqué. L'avocat général avait précisé qu'un jugement était frappé d'appel et qu'un arrêt devait être rendu par la cour d'appel, le jour de l'ouverture du procès devant les assises.

En première instance, Julien Broeders avait été condamné à une peine de 18 mois de prison avec sursis probatoire pour les deux tiers pour des faits de coups et blessures et de rébellion à l'égard de policiers commis le 23 juillet 2019 et pour des faits de rébellion armée commis le 14 août 2018. La cour d'appel a confirmé la condamnation à 18 mois de prison, mais cette sanction est cette fois assortie d'un sursis simple et total.