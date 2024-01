Julien Vanceunebroeck est déclaré coupable du meurtre de son compagnon Philippe Molet

La cour d'assises de Bruxelles-Capitale, délocalisée à Nivelles, a rendu son verdict sur la culpabilité: elle estime que Julien Vanceunebroek, un habitant de Morlanwez né en 1986, est coupable du meurtre de son compagnon Philippe Molet, intervenu dans la nuit du 21 au 22 novembre dans l'appartement qu'ils partageaient à Laeken. Le ministère public, à l'audience, avait estimé pour sa part que l'intention homicide ne pouvait pas être prouvée, recommandant aux jurés de requalifier les faits en coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.

Ce n'est pas dans ce sens que les jurés ont tranché, après plusieurs heures de délibération. La motivation de l'arrêt rendu jeudi soir évoque notamment les multiples coups relevés par les légistes qui ont examiné le corps de la victime. La décision souligne la localisation de ces coups dans des zones vitales comme la tête et le cou. Les manoeuvres de strangulation, que l'accusé niait, sont aussi reprises dans l'arrêt, les jurés considérant que ces compressions du cou de la victime ont eu lieu à au moins deux reprises.

Il ressort aussi de l'enregistrement de l'appel passé aux secours par l'accusé, vers 3h20 du matin, que Julien Vanceunebroeck a minimisé les coups donnés, ne parlant à l'opérateur que d'une "baffe" donnée à son compagnon vers 19h. La cour indique également qu'il résulte de certaines pièces du dossier que l'accusé peut se montrer violent, et n'accepte pas la moindre frustration. Pour la cour, l'accusé a déployé, en connaissance de cause, des moyens qui étaient susceptibles d'entrainer la mort de la victime, et qu'il ne pouvait dès lors pas avoir d'autre intention que celle de tuer.