Jurgen Demesmaeker condamné à 30 ans de réclusion et cinq ans de mise à disposition

Après deux heures et demie de délibération, le jury de la cour d'assises de Gand a condamné mardi Jurgen Demesmaeker (52 ans) à 30 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à cinq ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP). L'accusé avait été déclaré coupable lundi soir de l'assassinat, en 2020, de sa compagne Ilse Uyttersprot, l'ancienne bourgmestre d'Alost.

Plus tôt dans la journée, le ministère public avait requis la réclusion à perpétuité et sept ans de mise à disposition du TAP à son encontre. La défense, pour sa part, avait demandé au jury de prononcer une peine d'entre 20 et 25 ans de prison.

llse Uyttersprot a été tuée dans la nuit du 3 au 4 août 2020. Son corps a été retrouvé au domicile de l'accusé, qui s'était présenté à la police le 4 août en matinée. L'homme nouait une relation avec la victime depuis quelques mois. Il a expliqué aux policiers l'avoir frappée à la tête avec un marteau. L'autopsie a révélé que le décès était dû à un violent traumatisme crânien provoqué par une demi-douzaine de coups.