Jusqu'à 10 ans de prison requis contre trois membres d'une organisation criminelle

Le ministère public a requis mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, des peines allant jusqu'à dix ans de prison et de lourdes amendes à l'encontre de Klaudio H., Karim M. et Richard G. Les trois hommes sont prévenus dans le procès Encro, relatif à une vaste organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.