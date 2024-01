Jusqu'à 10 ans requis pour trafic international de cocaïne à l'aéroport de Bierset

Le parquet a requis jeudi devant la cour d'appel de Liège des peines allant de quatre à dix ans de prison contre cinq prévenus suspectés d'avoir participé à un trafic international de produits stupéfiants transitant par l'aéroport de Bierset. La drogue arrivait d'Amérique latine et était destinée aux Pays-Bas.

Les faits se sont déroulés entre le 4 août et le 23 décembre 2021 à l'aéroport de Bierset. La drogue était importée par des avions de la compagnie Qatar Airways depuis des pays d'Amérique latine. À leur arrivée, les palettes dans lesquelles étaient dissimulés les produits stupéfiants étaient chargées par les prévenus, des employés ou des sous-traitants, dans des camionnettes ou des camions.

Le principal chef de l'association de malfaiteurs avait écopé d'une peine de douze ans de prison. Mais pour d'autres prévenus, le parquet avait estimé les sanctions trop clémentes ou les acquittements non justifiés. Pour cinq prévenus, le parquet a requis des peines de quatre ans, cinq ans et dix ans de prison. La peine la plus lourde est réclamée à l'encontre du bras droit du dirigeant principal.

Une audience de plaidoiries aura lieu le 13 février prochain avant la fixation de la date de l'arrêt.