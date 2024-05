Un braqueur récidiviste de 26 ans et quatre complices ont été condamnés jeudi par le tribunal correctionnel de Liège à des peines allant jusqu'à 12 ans de prison pour une tentative d'assassinat, notamment. La victime avait été attirée dans un guet-apens.

Les principaux faits reprochés au quatuor s'étaient déroulés le 31 décembre 2022. Un homme présentant un différend avec le principal prévenu avait été appâté par un rendez-vous galant proposé par une jeune femme. Cette jeune femme, en réalité la petite amie du jeune braqueur, lui avait donné rendez-vous dans un bois de Montegnée, où la victime était tombée dans un guet-apens. Cette dernière avait été tabassée avant d'essuyer un tir au fusil à pompe qui l'avait atteint au bras. Ces faits ont été qualifiés de tentative d'assassinat.

D'autres fais étaient aussi reprochés au braqueur et ses complices, âgés de 23 à 27 ans, comme des vols à main armée à Seraing et Huy le 2 janvier 2023, un incendie volontaire, un vol de bijoux et une entrave méchante à la circulation.