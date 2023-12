Jusqu'à 13 ans de prison requis pour l'importation de grandes quantités de cocaïne

Le parquet de Tongres a requis, mercredi, des peines allant de 18 mois à 13 ans de prison et des amendes s'élevant jusqu'à 120.000 euros à l'encontre des membres d'une organisation criminelle internationale. Cette dernière importait de grandes quantités de cocaïne du Brésil et d'Équateur via le port d'Anvers. Pas moins de 57 millions d'euros ont, en outre, été confisqués.

Selon le parquet, une entreprise de transformation de viande basée à Genk, dans la province de Limbourg, a été utilisée par les organisations du Néerlandais en fuite Bolle Jos et du Britannique N.O. pour distribuer la drogue.

Au total, 2,3 tonnes de cocaïne cachées sous une cargaison de grains de café ont été saisies le 26 janvier 2021 à Anvers. Le conteneur devait être transféré vers l'entrepôt exploité par l'entreprise de transformation de la viande genkoise. La drogue était réceptionnée dans le port et les conteneurs, par des personnes appartenant à l'organisation de Jos Leijdekkers, plus connu sous le nom de Bolle Jos. En guise de paiement, ce dernier était autorisé à conserver, à chaque fois, un tiers des kilos de cocaïne importés. Le reste était distribué par l'organisation du Britannique N.O.

Le parquet a, entre autres, requis une peine de 18 mois d'emprisonnement et 24.000 euros d'amende à l'encontre des gérants de l'entreprise. Il demande aussi que Bolle Jos et N.O. passent respectivement 11 et 13 ans derrière les barreaux, et qu'ils paient une amende de 120.000 euros en plus des 57 millions confisqués.