Jusqu'à 13 ans d'emprisonnement requis contre des auteurs de viols sur mineures

Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège des peines de prison allant de 5 à 13 ans à l'encontre de six prévenus impliqués dans plusieurs viols et agressions sexuelles violentes. Les victimes, pour la plupart mineures d'âge, avaient été séquestrées, puis agressées sexuellement.

Les premiers faits remontent au 11 juin 2018. Une jeune fille avait indiqué un "coup" à réaliser, qui consistait à agresser une travailleuse du sexe qui devait se trouver en possession de 15.000 euros. Un des auteurs s'était présenté comme client et avait ligoté la jeune femme avant de faire entrer ses complices. Si l'argent n'avait pas pu être volé, les auteurs avaient tout de même subtilisé la carte de banque de la victime. L'un d'entre eux l'avait ensuite violée.

L'enquête qui avait suivi avait permis de révéler quatre autres viols perpétrés par certains des prévenus sur des mineures d'âge, entre février 2017 et mars 2018. Trois adolescentes, âgées de 13, 14 et 16 ans, avaient été séquestrées et agressées sexuellement.