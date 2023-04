Jusqu'à 30 mois requis pour des tirs de feu d'artifice sur des policiers et des pompiers

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a consacré une première audience, mercredi, à un dossier dans lequel sont poursuivis onze prévenus et qui comporte deux volets: un trafic de cannabis, et des faits de rébellion armée commis dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 à Louvain-la-Neuve. Pour ces derniers faits, huit des onze prévenus doivent s'expliquer sur l'organisation d'un guet-apens, la nuit du Nouvel An, au cours duquel des policiers de quatre zones de police du Brabant wallon ainsi que des pompiers ont été visés par de nombreux tirs réalisés avec des mortiers de feux d'artifice.