Jusqu'à 4 ans de prison requis pour le blanchiment de 9 millions d'euros

"Nous parlons de conserver et dissimuler des fonds d'origine criminelle, de les compter, les emballer et les livrer à certaines personnes", a déclaré la procureure. "Leurs services ont été cruciaux, car les prévenus ont veillé à ce que le réseau criminel puisse fonctionner, alors que les meneurs étaient souvent à l'étranger."

Les prévenus recevaient notamment des ordres de Youssef B.A., qui fait l'objet d'une enquête relative à l'importation de grandes quantités de cocaïne. Ils stockaient l'argent dans des cachettes et conduisaient des véhicules aménagés, comportant des espaces cachés.

Les communications interceptées sur Sky ECC démontrent qu'Ilias N. a participé au blanchiment de 4.257.890 euros, Yassin B. de 4.087.230 euros et Mohamed E. de 603.000 euros, soit plus de 8,9 millions d'euros au total. "Et tout cela dans une période d'à peine un à quatre mois", a relevé la procureure. "En réalité, nous parlons probablement de montants plus importants, car il s'agissait d'une machine bien huilée qui fonctionnait depuis un certain temps."

Elle a finalement requis quatre ans de prison pour Ilias N., 40 mois pour Yassin B. et 30 mois pour Mohamed E., ainsi que la confiscation des fonds blanchis. Jugement le 11 janvier.