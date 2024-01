Jusqu'à 4 ans pour avoir blanchi près de 9 millions d'euros issus d'un trafic de drogue

Dans ce dossier, les enquêteurs ont pu attribuer un compte à chaque prévenu. Les trois trentenaires utilisaient ces comptes pour mener à bien les missions qui leur étaient confiées dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Ils devaient notamment cacher l'argent issu de la vente, tenir à jour les finances, emballer et livrer ces "narco-euros" à des tiers. Pour ce faire, les trois hommes utilisaient différentes planques et transportaient les sommes en dissimulant l'argent dans des véhicules aménagés à cet effet.

Leur concours a été crucial pour le réseau, a soutenu le parquet, puisque le trio permettait au trafic de se poursuivre en l'absence des dirigeants, souvent en déplacement à l'étranger. Sur une période d'un à quatre mois, les prévenus se sont ainsi livré à des activités de blanchiment d'argent en 26 occasions. Au total, le premier a aidé à blanchir près de 4,3 millions d'euros, le deuxième plus de quatre millions et le dernier plus de six millions, pour une somme totale approchant les neuf millions d'euros.

Le procureur avait requis la saisie de ce montant complet mais le tribunal l'a limitée à 330.000 euros. Les prévenus ont également écopé d'amendes allant jusqu'à 40.000 euros