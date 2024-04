Jusqu'à 40 mois de prison ferme pour vente de cocaïne à Jodoigne

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi, par défaut, Souhaib A, un homme né en 1996, à quarante mois d'emprisonnement ferme, à une amende de 16.000 euros, et a ordonné à son encontre la confiscation de 20.000 euros. L'homme était poursuivi avec quatre autres prévenus pour des ventes de cannabis et de cocaïne, en 2022 et 2023 à Jodoigne. Alors qu'il avait déjà été condamné dans un dossier de stupéfiants, son rôle était de fournir la drogue aux autres prévenus, qui consommaient mais revendaient également.

L'enquête a débuté lorsque les policiers ont appris que des ventes de cocaïne étaient organisées au domicile d'un couple de Jodoignois, Leslie T. et Tony W. Un habitant de Perwez, Philippe P., se rendait très régulièrement sur place et Nicolas W. assurait certaines livraisons à la clientèle. Une perquisition chez Souhaib A. n'avait rien donné. En réalité, les stupéfiants étaient gardés chez le couple de Jodoignois. Les enquêteurs ont trouvé chez eux, le 9 mai 2023, des stupéfiants prêts à la vente et deux sacs contenant de la cocaïne pure dans leur cave. Ils jouaient le rôle de nourrice, et les pacsons étaient également conditionnés chez eux.

Outre la condamnation à 40 mois infligée à Souhaib A., le jugement rendu mardi condamne Philippe P. à 3 ans d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pour la moitié de la peine, et à 10.000 euros d'amende. Leslie T. écope d'un an de prison avec un sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà subie, et Nicolas W. de huit mois avec un sursis probatoire total. Tony W., qui ne jouait qu'un rôle secondaire dans l'association, s'en tire avec une peine de travail de 200 heures.