Jusqu'à 40 mois de prison pour un trafic de stupéfiants à Ciney

Une peine de travail de 250 heures, ou trois ans de prison en cas d'inexécution, a été prononcée mercredi matin par le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un jeune homme né en 2001 originaire de la région liégeoise poursuivi pour un trafic de stupéfiants commis à Ciney entre mars et avril 2023. La circonstance d'avoir été le dirigeant d'une association de malfaiteurs n'a pas été déclarée établie. Une peine de 40 mois ferme a par ailleurs été prononcée contre un de ses clients, né en 1994, lui aussi poursuivi pour avoir trafiqué dans son coin entre janvier et avril 2023. Il se trouvait en état de récidive générale et spéciale.