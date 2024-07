Jusqu'à 50 mois de prison ferme pour avoir agressé une femme à l'ammoniaque

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi Hassan Z., un Wavrien né en 1980, à 50 mois d'emprisonnement ferme. Son complice Mohamed E., né en 1983 et aujourd'hui domicilié à Soignies après avoir passé sa vie à Wavre, écope de trois ans de prison ferme. Tous deux avaient agressé une dame le 10 mars 2024 à Wavre, espérant obtenir de l'argent pour acheter de la drogue. La victime avait reçu des coups de ceinture et de ciseaux, et son visage avait été aspergé d'ammoniaque.