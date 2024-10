Jusqu'à 7 ans de prison requis pour le vol de 38 véhicules d'une même marque

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi jusqu'à 7 ans de prison à l'encontre de 10 prévenus. Ceux-ci devaient notamment répondre de préventions de vols de véhicules, de tentatives de vol, de recel, faux et usages de faux et de participation aux activités d'une organisation criminelle.

Les faits ont été commis dans les arrondissements de Namur et Dinant, mais aussi ailleurs en Belgique et en France, entre le 17 juillet 2022 et le 5 septembre 2023. Les prévenus volaient uniquement des véhicules d'une même marque, via un modus operandi appelé "keyless". Au moyen d'un amplificateur d'ondes et d'un piratage informatique, ils dérobaient les véhicules après les avoir déverrouillés sans commettre d'effraction. Les voitures étaient ensuite stockées puis acheminées vers la Pologne, où elles étaient revendues.

La tête pensante de ce trafic écope de 7 ans de prison et 125.000 euros lui seront confisqués. Trois autres prévenus sont condamnés à des peines de 5 ans de prison assorties d'un sursis de 5 ans pour la moitié de la peine pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée. 90.000 euros leur seront confisqués à chacun.