Jusqu'à cinq ans requis pour un trafic de stupéfiants à Rochefort

Des peines allant de 30 mois à 5 ans de prison et deux peines de travail ont été requises, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre de six personnes poursuivies pour leur implication dans un trafic de cannabis et de cocaïne commis entre mai et septembre 2020 à Rochefort dans le cadre d'une association de malfaiteurs. Deux des prévenus sont par ailleurs poursuivis pour une prévention d'extorsion avec violences ou menaces d'une somme de 300 euros.