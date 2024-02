Jusqu'à dix ans de prison requis pour des logisticiens de l'organisation

Pour Mehmet S., le ministère public a requis dix ans de prison, 500.000 euros de confiscation, une interdiction d'exercer ses droits et de gérer une entreprise pour dix ans. Le procureur fédéral, Julien Moinil, a demandé à ce que les 240.000 euros ainsi que les pièces d'or découverts lors d'une perquisition à une adresse anversoise utilisée par l'organisation criminelle, soient saisis, Mehmet S. n'en ayant pas reconnu la propriété. Des photos de ces pièces d'or et de pains de cocaïne, mais aussi des conversations ayant trait à l'importation en grosses quantités de stupéfiants d'Amérique latine vers Anvers et des contacts avec Eridan M. G. avaient été retrouvées lors de l'analyse des messages de l'application WhatsApp du GSM du prévenu. L'individu est également visé par la prévention de faux puisqu'il aurait falsifié sa carte d'identité et fait changer son nom.