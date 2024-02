Jusqu'à douze ans de prison requis contre trois transporteurs de drogue et d'argent

Le procureur fédéral a requis mardi des peines allant jusqu'à 12 ans d'emprisonnement et des amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'encontre de Kiara G. Saïd R. et Magomed P. Ceux-ci sont suspectés d'avoir transporté de la drogue et/ou de l'argent dans le dossier Encro, relatif à une vaste organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.