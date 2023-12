Jusqu'à huit ans requis contre des prévenus jugés pour trafic d'êtres humains

Un Albanais âgé de 40 ans serait le dirigeant principal de l'organisation criminelle basée à Seraing et qui permettait à des personnes migrantes d'atteindre la Grande-Bretagne. Ces migrants transitaient par des pays d'Europe et étaient pris en charge par des Liégeois, puis conduits en Hollande. Leur destination finale était la Grande-Bretagne. Au départ de petits ports hollandais, ils étaient embarqués sur de petits voiliers, en surcharge.

Le parquet a requis contre le principal prévenu une peine de 8 ans de prison, assortie d'une amende de 1.000 euros à multiplier par les décimes et le nombre de victimes. Cette amende pourrait s'élever à 264.000 euros. Une peine de six ans de prison a été requise contre le gérant trentenaire de deux cafés qui aurait organisé un recrutement et loué des bateaux.

Deux acquittements ont été requis, notamment contre le capitaine du bateau, et une peine ferme réclamée contre le seul prévenu jugé par défaut. Des peines de 3 ans, 4 ans et 5 ans avec sursis ou encore 18 mois avec sursis et des peines de travail ont été requises contre les autres prévenus impliqués dans les organisations de voyages.