Jusqu'à quatre ans de prison pour avoir transporté de la drogue depuis les Pays-Bas

Une Anversoise de 50 ans a été condamnée mercredi à quarante mois de prison pour avoir régulièrement transporté des stupéfiants entre les Pays-Bas et la Belgique. Le tribunal correctionnel d'Anvers a estimé qu'il était démontré qu'elle avait agi pour le compte d'un homme de 37 ans, originaire de Rotterdam. Celui-ci a écopé de quatre ans de prison et le tribunal a confisqué un avoir illégal d'un montant total de 225.000 euros.

Naïma E.B. a été arrêtée à Charleroi le 4 décembre 2023, alors qu'elle livrait de la drogue à Ahmed M. (21 ans) pour la quatrième fois. Son sac à dos contenait 3,3 kilos d'héroïne et 155 grammes de cocaïne. La police la surveillait déjà depuis six mois, après avoir appris qu'elle travaillait comme coursière pour une organisation criminelle néerlandaise

La prévenue a avoué qu'elle transportait de la drogue et de l'argent liquide pour le compte de Gokhan E., son partenaire à l'époque. Elle récupérait la drogue à Rotterdam et la livrait ensuite à différentes adresses en Belgique. Elle indique avoir agi par nécessité financière. Selon l'enquête, elle a effectué 115 livraisons à partir de mars 2023 et était rémunérée 700 euros par transport.