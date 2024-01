Jusqu'à quatre ans de prison pour un trafic de stupéfiants à Louvain-la-Neuve et Walhain

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi par défaut Olivier C., considéré comme le dealer principal d'un trafic de stupéfiants mis sur pied entre 2016 et 2022 dans la région de Walhain et à Louvain-la-Neuve, à quatre ans de prison ferme. Gilles D, un ancien habitant de Walhain, considéré comme un de ses principaux fournisseurs, écope de 40 mois assortis d'un sursis probatoire pour ce qui excède un an de prison. Manon J., également impliquée dans ce trafic qui portait principalement sur du cannabis mais avec aussi un peu de cocaïne, est condamnée à 18 mois d'emprisonnement par défaut.

De 2016 à 2020, le trafic concernait uniquement le cannabis. Olivier C. et Gilles D ont "travaillé" ensemble, le second fournissant le premier, avant qu'un différend les oppose et qu'ils opèrent chacun de leur côté. Plusieurs personnes vendaient par ailleurs pour le compte d'Olivier C. lorsque Gilles D., qui le fournissait, a été intercepté en novembre 2021 par la police de la route à Overijse alors qu'il était en possession de 200 grammes de cannabis.

Tous les membres du trafic étaient en émoi, sans se douter que leurs communications étaient sur écoute. En janvier 2022, c'est Olivier C. qui a été arrêté au volant d'une voiture de location, alors qu'il était en possession de stupéfiants. Au cours de l'enquête, une visite domiciliaire a permis aux enquêteurs de mettre la main sur 540 grammes de cannabis, planqué dans une cache aménagée dans une BMW.