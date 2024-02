Jusqu'à quatre ans de prison pour une bande de cambrioleurs

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné mardi les responsables d'une bande de cambrioleurs jusqu'à quatre ans de prison ferme. Les prévenus visaient principalement des entreprises et ont également pénétré dans une caserne militaire à Ypres.

Selon l'accusation, la bande de cambrioleurs pourrait être liée à 22 cambriolages, 11 tentatives et un vol simple entre octobre 2019 et novembre 2022. Ils se sont principalement emparés de bijoux, d'ordinateurs portables et d'argent liquide. Ils ont également volé des vêtements militaires dans une caserne à Ypres.

Un premier prévenu de 44 ans, originaire de Molenbeek, a été arrêté le 16 novembre 2019 après un cambriolage à Knokke. Ses complices ont pour leur part réussi à s'enfuir. L'homme est considéré comme un homme clé de l'organisation et a été condamné à quatre ans de prison ferme. Un autre, âgé de 45 ans, interpellé après une tentative de cambriolage en février 2020 à Roulers, a été condamné à la même peine.