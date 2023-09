Jusqu'à quinze ans de prison requis pour un trafic international de cannabis

Les faits, qui concernent une organisation criminelle opérant à grande échelle, ont eu lieu entre janvier et mai 2021, en Belgique, en France et en Espagne. L'enquête a débuté par des observations réalisées au sujet d'un prévenu qui stockait du cannabis. Le 6 janvier, un go fast a eu lieu en région parisienne lors duquel 110 kilos de résine de cannabis ont été transportés dans une voiture. Selon les enquêteurs, l'actif illicite engrangé dans le cadre du dossier s'élèverait à 800.000 euros.

Le parquet estime que 3 prévenus dirigeaient l'organisation criminelle au sein de laquelle les rôles étaient parfaitement établis : alors qu'un des protagonistes avait pour rôle de tester la drogue, d'autres avaient pour fonction de piloter les voitures, certains les louaient,.... D'autres étaient chargés de stocker la drogue. Un dernier prévenu blanchissait l'argent via sa société.