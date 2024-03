Jusqu'à six ans de prison pour un laboratoire de drogue dans une cave à Maasmechelen

Le tribunal de Tongres a condamné jeudi cinq hommes à des peines de prison allant de six mois à six ans et à des amendes qui s'élèvent jusqu'à 24.000 euros. Les prévenus avaient construit un laboratoire de drogue dans une cave à Maasmechelen où ils produisaient de la MDMA et des précurseurs de drogue. Le tribunal a également prononcé la confiscation d'un patrimoine d'un peu moins de 90.000 euros.